إذاعات ال (Fm)  تبث برمجة توعوية بفايروس كورونا

الخرطوم: السوداني

تقيم اذاعات الfm برمجة خاصه بمباني الاذاعة الرياضية fm104 غد السبت في تمام العاشرة صباحا و تى الثانية ظهرا , حملة توعوية لتبصير المواطنين بالفيروس وكيفية الوقايه منه وكيفية التعامل معه في حالة ظهوره. يقدم الارشادات والنصائح نخبة من الاختصاصين في المجال الصحي بالشراكه مع وزراة الصحه (ولاية الخرطوم والاتحاديه )وكلية الصحه العامه بجامعة الخرطوم.

يشارك في البث المشترك(اذاعة بلادي +صوت القوات المسلحه + siu +اذاعة جامعة الخرطوم + الطبيه +الصحه والحياة + صوت الاكاديميه + اذاعة ولاية الخرطوم + الاقتصاديه + راديو المهن في انتظار باقي الإذاعات للانضمام ) يمثل كل اذاعه احد المذيعين بالاستديو حتي يتم تقديم فائده اكبر للمستمع العزيز .