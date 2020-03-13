كلوب: كرة القدم لم تعد أولوية وصحة الناس قبل أي شيء

لندن: وكالات

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن كرة القدم لم تعد أولوية وسط تفشي فيروس كورونا وإنه يتعين على كل مجتمع أن يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيه.

وأصبح الدوري الممتاز أحدث مسابقة بارزة تعلن تعليق نشاطها مع استمرار انتشار الوباء عالميا.

وعلق دوري الأضواء منافساته حتى الرابع من ابريل. ويحتاج ليفربول إلى ست نقاط أخرى لحسم لقب الدوري الممتاز لكن بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى قرابة 135 ألف شخص ووفاة أكثر من 4900 قال كلوب إن كرة القدم لم تعد خيارا.

وأضاف في بيان لموقع ليفربول على الانترنت “أولا وقبل كل شيء يتعين علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض. أعني في المجتمع.

“يجب أن يكون هذا هو الحال طيلة الوقت. لكن في هذه اللحظة أعتقد أنه مهم أكثر من أي وقت مضى.

“قلت من قبل أن كرة القدم تبدو دائما أهم الأشياء الأقل أهمية. اليوم كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق.

“إذا كان الاختيار بين كرة القدم وسلامة المجتمع ككل فإنني أعتقد أن الإجابة محسومة”. وكان الدوري الممتاز يدرس إقامة المباريات أمام مدرجات خالية لكن بعد إصابة ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون-أودوي جناح تشيلسي بالفيروس عقد مسؤولو المسابقة اجتماعا طارئا اليوم الجمعة وقرروا تأجيل المنافسات.

وأضاف كلوب “لا نرغب في اللعب أمام مدرجات خالية ولا نرغب في إيقاف المباريات والمسابقات. لكن لو ساعد ذلك على حماية صحة أي شخص حتى ولو كان فردا واحدا فإن المسألة ستكون محسومة”.

وتابع “قرار اليوم اتخذ بهدف حماية صحة الناس ونسانده بشدة.

“رسالة الفريق لمشجعينا. ضع صحتك أولا. لا تخاطر. فكر في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في مجتمعنا وتعاطف معهم قدر الإمكان”.