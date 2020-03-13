شاهد بالصورة|| بعد جشع أصحاب الصيدليات برفع أسعار “الكمامات” سودانيون يستخدمون “البامبرز” بديلاً في مواجهة كورونا

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الخرطوم: السوداني الإلكترونية

ارتفعت أسعار “الكمامات” في الصيدليات بالسودان بشكل مبالغ فيه، في غياب كامل لحماية المستهلك وسلطات الرقابة الحكومية، وشكى أعداد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقروبات من الجشع واستغلال أصحاب الصيدليات لحوجة المستهلك ومضاعفة الأسعار بشكل قياسي، مما اضطر البعض أن يستعيض عنها بحفاظات الأطفال “البامبرز” للوقاية من فيروس” كورونا” في حادثة غير مسبوقة.

وعلق “السليك”قائلاً: إذا الصيدليات افترت عليك في الكمامة فما عليك الا بالبامبرز من الاضان للاضان فل اوبشن”.

فيما علق آخر ساخراً من البديل: ” غايتو الكورونا دي في السودان بتموت ضحك براااها”.