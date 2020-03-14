حميدتي يتلقى دعوة لزيارة الكنغو

الخرطوم: السوداني

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” “الجمعة” دعوة رسمية لزيارة جمهورية الكنغو.

وامتدح خلال لقائه بمقر اقامته بوفد عالي المستوى من جمهورية الكنغو برئاسة ميري نوتمبا وزيرة الخارجية ومستشار الرئيس الكنغولي لشؤون الاستثمار والقائم بالأعمال لدى سفارة الكنغو بالخرطوم، امتدح العلاقات المتطورة بين البلدين، مؤكداً حرص السودان على الارتقاء بها في كافة المجالات.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين السودان والكنغو بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الوفد للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن استنكار وادانة حكومة وشعب الكنغو لمحاولة استهداف رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

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