كندا تدين محاولة اغتيال حمدوك وتأمل في عبور السودان للمرحلة بسلام

السوداني: وكالات

أدان وزير الخارجية الكندي حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك “الاثنين” الماضي، وأعرب عن تضامن حكومته مع السُودان خلال هذه اللحظات العصيبة، معبّراً عن أمله في أن يعبر شعب وحكومة السودان المرحلة الانتقالية بسلام

والتقى القائم بأعمال سفارة السودان بكندا السفير طارق أبو صالح بوزير الخارجية الكندي حيثُ نقل له تقدير وامتنان السُودان لكندا لزيادة اهتمامها مؤخراً بالسُودان والإقليم.

وأشار وزير الخارجية الكندي إلى اهتمام رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بمُستجدات الأوضاع بالبلاد ورضائه عن مُستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكّد السفير أنّ السُودان يسعى لتمتين ودفع العلاقات الثنائية مع كندا في جميع المجالات بعد رفع مُستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وقال إنّه بالإضافة للاهتمام بتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة يرغب السُودان في الاستفادة من خبرة كندا في مجالات بناء السلام خاصةً أنّه من المتوّقع التوّصل قريباً لاتفاقيات سلام مع حركات الكفاح المسلّح.

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