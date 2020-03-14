بسبب كرونا.. إرسال نتائج التلاميذ عبر تطبيق “الواتساب” تفادياً لانتقال العدوى

الخرطوم: السوداني

لجأت مدارس بأم درمان صباح اليوم ” السبت” لإرسال نتائج الامتحانات النهائية للتلميذات في قروبات (الواتس اب) التي أنشأتها مشرفات الفصول في وقت سابق بغرض المتابعة وضمت أمهات التلميذات.

وكشفت مديرة مدرسة الشيماء التابعة للمجلس الأفريقي بأم درمان الأستاذة عائشة سوار، عن إلغاء الاحتفال الراتب بنهاية العام الدارسي هذا العام وتكريم الأوائل والمتفوقات الذي كان مقررا له صبيحة اليوم.

وقالت لـ(السوداني) إن إلغاء الاحتفال هو اجراء احترازي، تفادياً للتجمعات التي تشكل مناخاً مواتيًا للإصابة وانتقال العدوى بفيروس كورونا.

من جانبهم أعرب عدد من اولياء الأمور عن تقديرهم لتلك الخطوة، وعده والد الطالبة بالمدرسة رهف فتح الرحمن، تعاملاً صحياً وتربويا مسؤولا.

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