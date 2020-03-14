9مارس وما بعدها !

بكري المدنى

لم أشك لحظة أن محاولة اغتيال السيد رئيس مجلس الوزراء كانت تمثيلية بقدر ما أعتقد جازما أنها كانت رسالة على بريد الدكتور عبدالله حمدوك بأن عليه تغيير الطريق الذي يسير عليها والتي تقوده في نهايتها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة

قلت في مقال سابق إن دولة رئيس الوزراء قد قطع شوطا مقدرا في التجسير مع قيادة المكون العسكري بالمجلس السيادي وسقت لذلك العديد من الأمثلة والتي من أبرزها التنسيق الكامل بينه وبين السيد رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبدالفتاح البرهان في لقاء الأخير لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) في عنتبي

إن ثلاث جهات فقط اليوم تتفق على تأجيل تعيين ولاة مدنيين على الولايات رغم صراخ أحزاب التحالف السياسي ممثلة في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وهذي الجهات هي القوات المسلحة التى ينتمي إليها ولاة اليوم والحركات المسلحة التي ترجي الأمر حتى تنال حصتها من المشاركة في الحكم ثم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الذي طلب الإبقاء على الولاة العسكريين بل لجأ للفريق اول البرهان لإعادة بعضهم في نهر النيل وفي النيل الأبيض لما تقدموا باستقالتهم تحت ضغط (قحت)!

كانت قنبلة 9مارس إذا رسالة للدكتور عبدالله حمدوك بأن يفارق طريق (القيادة العامة) وأن يسلك طريق (الحرية) بعيدا عن القوات المسلحة وعن الدعم السريع فالطريقان عند غلاة السياسيين لا يلتقيان في محطة واحدة وأن سارا بالتوازي في شراكة اضطرارية. لقد استلم السيد رئيس مجلس الوزراء الرسالة وهو الآن يعد الرد إلى من يهمه الأمر وفي الخرطوم تنشط منذ أيام القوات كلها للبحث عن الراسل مستقدمة في ذلك فريق تحقيق امريكي للمساعدة بينما ترغي بعض القوى السياسية وتزبد خشية أن يصل الرد إلى بريدها!

العديد من القوى السياسية تستنكر تفجير 9 مارس على عجل وبعضها يتظاهر وبعضها يشير للآخر ويكاد المريب أن يقول خذوا غيري !

الشيء المؤكد الوحيد في هذى (الفنتازيا) ان البلاد ما بعد 9 مارس لن تكون كما قبلها وأن ترتيبات مختلفة للحكم تجري ما بين الخرطوم وبعض العواصم الغربية والعربية وأن نسخة للحكم أشبه ما تكون بنسخة السيسي في مصر على وشك أن تولد بنجومها ودبابيرها والقاهرة هي العاصمة الوحيدة التي تكتفي بإدانة ما جرى ولكنها ارسلت رئيس مخابراتها للخرطوم ولم تمض ساعات على انفجار 9مارس!