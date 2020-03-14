توجيهات وزير الشؤون الدينية لتفادي انتشار فيروس “كورونا المستجد”

الخرطوم: السوداني

وجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة، بجانب التقصير في الصلوات والاكتفاء بأيات قصيرة، علاوة على الإيجاز في الخطبة تفادياً للازدحام والاختلاط، بالإضافة إلى المباعدة بين الصفوف في الصلوات بحيث تكون المسافة متر ونصف المتر نسبة لأن الفيروس يدخل بمسافة متر.

و طالب في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم “السبت” بالتقليل من الإجتماعات وإقامة “الحوليات” وخصوصاً “الرجبية” والتقليل منها قدر الإمكان، ووجه العلماء والمشائخ بإيقاف حلقات العلم والندوات والمحاضرات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم حتى ينجلي الأمر والوباء.

في وقت طالب فيه مفرح بالابتعاد عن التجمعات الخاصة بالكنائس والصلوات وتقليلها، مع الاجتهاد في كيفية تفادي التناول في الصلوات بالمطاري والكنائس وإيقافها حتى ينجلي الوباء داعيا للإكتفاء بالدفن في الوفيات منعاً للازدحام والإصابة، مع أخذ العزاء في المنازل بقلة.

و تأتي توجيهات الوزير لتفادي انتشار فيروس “كورونا المستجد”، بعد ظهور حالة إصابة في السودان بالمرض الذي ضرب العالم.