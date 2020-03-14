بالمُستندات.. أطفالنا في خطر حلوى (مُسْكِرة ومُخدِّرة) تُباع بالمدارس !!

تحقيق: ياســـــر الكُـــــــردي

شرذمة من عديمي الضمير (باعوا) أخلاقهم بحفنة مال دُنيا زائل، ومن ثم توجَّهوا تلقاء دولة لا مانع لديها بعد أن تقبض الثمن (مُقدَّماً)، أن تصنع لك بضائع محشُوَّة بالسرطان، أو تحيل وطنك الذي (ربَّاك) و(علَّمك) و(أغناك)، إلى (مكب) نفايات..

وليت هذه (الشرذمة) اكتفت بما تنقله لنا بـ(دولارنا المعدوم!!) من بضائع تالفة، إذاً لقُلنا (عوَّضنا الله) في (العُملة الصعبة) التي تم جمعها بـ(دم الحجامة) من بلادنا الفقيرة، لكن من نقصدهم وبعد أن أبادوا (كبار) شعبنا؛ (المنكوب) بأبنائه، بضائع كانت (الناقل الرسمي) للسرطانات بأنواعها و(أوجاعها)؛ وكذلك الفشل الكلوي، ها هُم الآن يتَّجهون نحو (صغارنا) – أطفالنا أكبادنا التي تمشي على الأرض- وذلك باستيرادهم من (جمهورية الصين) – مصدر (البلاوي) -، حلوى ماركة (كاندي) في شكل (بخَّاخ ) و(روج) أثبتت كل الفحوصات أنها تحوي كمية كبيرة من الكحول والمُخدِّر، فأيّ (سادية) هذه يا سادتي؟؟!!.

أصل الحكاية

“إسماعيل المرضي” عضو ناشط بجمعية (إعلاميون من أجل الأطفال)، ومُهتم للغاية بقضايا الطفولة، رأى ابنة أخيه بمنطقة الفتيحاب بأم درمان، تحمل ببراءة الأطفال حلوى نوعها (سائل) وشكلها مريب جداً؛ رآها (تَبُخُ) منها في فمها ثم ترتجفُ من مذاقها، فما كان منه إلا أن تناول منها (الحلوى) وتذوَّقها، فإذا به يشعر بطعم كـ(الخل) أو بالأحرى أقرب إلى طعم (ماء النار)..

إسماعيل المرضي قال لـ(السوداني) بعد أن تذوَّقتُ طعم الحلوى الغريب المريب توجَّهتُ بها مباشرة إلى وزارة الصحة ولاية الخرطوم إدارة صحة الأسرة والطفل، فوجدتُ موظفة الإستقبال وكانت (أُم أطفال) شرحتُ لها الحاصل بالتفصيل فألجمتها الدهشة قبل أن تتناول مني العينة وتدلف بها إلى مكتب المديرة وعندما لم تجد منها (التفاعل) المطلوب تجاه هذه القضية الخطيرة طلبت مني هذه الموظفة التوجُّه إلى إدارة وقاية البيئة وصحة الأطعمة، أيضاً طالبتني برقم هاتفي لمتابعة هذا الموضوع الخطير جداً حسبما قالت لي، لكنها ما أدهشني بعد ذلك انها هي الأخرى لم تتصل بي حتى الآن رغم اهتمامها الذي أظهرته في بادئ الأمر.

مُستند رقم (1)

(السوداني) تحصَّلت على مستندات رسمية تؤكد كلها خطورة هذا المنتج، المستند الأول صادر إدارة صحة البيئة بمحلية أم درمان وهي المكان المنتشر به المنتج، حيث أكد خطاب صادر من مدير الإدارة “سهام إبراهيم الحاج” يفيد بأن الحلوة المذكورة قد تم رصدها بواسطة ادارة صحة البيئة بالمحلية وقد اكدت نتائج الفحص المعملي احتوائها على مادة الكحول الإيثلي (الإيثانول)، وعلى ضوء ذلك قام مدير صحة البيئة بوزارة الصحة بالخرطوم، بإصدار تعميم لإدارات صحة البيئة بكافة محليات الولاية بسحب المنتج من اماكن العرض اعتبارا من الثالث من فبراير المنصرم، لكن يبدو أن هذا لم يحدث حتى الآن.

مستند رقم (2)

المستند الثاني الذي تحصَّلت عليه (السوداني) صادرٌ من الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وفيه اجابة شافية على سؤال مُوجَّه من إدارة صحة البيئة بمحلية أم درمان، عن حلوى بخاخ وروج ماركة كاندي، حيث تفيد الاجابة انه وبعد الفحص باستخدام جهاز الـ( جي سي أف آي دي) تأكد أحتواء هذه العينات على مادة الكحول الإيثلي (ايثانول)، وقد أكدت إدارة المختبرات الجنائية أن هذه العينة قد وردت اليها من عدة جهات مختلفة.

مستند رقم (3)

المستند الثالث صادرٌ من وزارة الصحة بالخرطوم، الإدارة العامة للطب الوقائي، إدارة صحة البيئة.. وفيه توجيه لمدير إدارة صحة البيئة بمحلية أم درمان بمنع تدوال المنتج الذي يحمل اسم (حلوى بخاخ وروج ماركة كاندي) بجميع المحليات بالأسواق والمحال التجارية وذلك لاحتوائه على مادة الكحول الإثيلي (الإيثانول)، وقد ألزم هذا التوجيه الصادر من مدير إدارة صحة البيئة بالوزارة “ماجدة خليل موسى”، ألزم المحلية بتوجيه كافة منسوبيها بالوحدات الادارية باتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب المنتج ومن ثم الإفادة عاجلاً بما جرى.

تأتي مُهرَّبة..!!

لكن (السوداني) لاحظت انه وعلى الرغم من صدور هذا التوجيه الواضح جداً منذ الثالث من فبراير عام 2019م أي قبل أكثر من عام؛ إلا أن هذا المنتج ما زال موجودا بالأسواق بدليل أن السلطات بمحلية أم درمان ضبطت قبل أيام كمية كبيرة من الحلوى على شكل بخاخ وروج ماركة كاندي تباع للأطفال في المدارس بها كمية كبيرة من الكحول، حيث وردت للمحلية كمية من الحلوى من عدة جهات وتم فحصها، وتأكد أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكحول والمخدر، وتلقت المحلية شكاوى عديدة من المواطنين، ما جعل المحلية تقوم بحملة كبيرة في سوق أم درمان وحي العرب لجمع هذه الحلويات، وحسبما أكد مصدر فإنَّ مخازن المحلية بها كمية كبيرة، وقد تم تشكيل لجنة لإبادتها، مع كامل التحذير من تناول هذه الحلوى لخطورتها على صحة الأطفال، السؤال الذي يطرح نفس هنا: إذا كانت هذه الحلوى بتلك الخطورة على صحة أطفالنا فلماذا يتم السماح باستيرادها ابتداءً؟ الإجابة بحسب من تحدَّثتُ معهم من المسئولين بوزارة الصحة ومحلية أم درمان هي أنها تأتي مهربة..!!

(دوخة) طفولة

ثم ماذا بعد؟ المرضي أكد لـ(السوداني) أنه توجَّه مباشرة إلى إدارة وقاية البيئة وصحة الأطعمة، وهناك قابلتُ السيد/ مصعب، عرَّفته بنفسي فأخذ مني المنتج وسجل بياناتي الشخصية وقال لي سنتصل عليك لكنه هو الآخر لم يفعل فاضطررتُ للذهاب إليه للمرة الثانية، بسؤالي له عن عدم اتصاله بي رغم وعده ، قال لي لقد ذهبنا بالمنتج إلي وزارة الصحة الاتحادية ولم ترد علينا، وبالتالي لم يكن هنالك جديد يُحفِّز على الاتصال.. قُلتُ له هذا إهمال بصحة الأطفال وينبغي الرد علينا خلال هذا اليوم، وبالفعل فقد اتصل عليَّ في ذات اليوم بعد صلاة المغرب وقال لي: لقد تمَّ التعرُّف على هذا المنتج والذي صدر قرارا بإيقاف استيراده للسودان منذ العام 2016م لأنه غير مطابق للمواصفات ويسبب عددا من الأمراض و المضاعفات للأطفال من بينها تأثيرات في الرئة والكبد وتشنجات و(دوخة) بل يتسبَّب في (تنويم) الأطفال، وأكَّد لي أنه في صباح اليوم التالي سيصلني (فريق) من الوزارة يودُّ البحث عن المنتج حسب المنطقة التي قمتُ بوصفها له وهي منطقة (الفتيحاب) بأم درمان.

جولة ميدانية

(السوداني) من جهتها قامت بجولة على عدد من المحال التجارية بأم درمان (السوق، حي العرب والفتيحاب) لكن ربما تسبَّب نشر الخبر – قبل أيام- في الصحف وكل وسائل الاعلام، من جهة؛ وكذلك توجُّس التجار من أشكالنا في عدم تجاوبهم معنا وإصرارهم على عدم وجود المنتج لديهم، إلا أن أحد التجار بالفتيحاب وبعد أن قُلتُ له أنني أريد شراء كمية من الحلوى ماركة (كاندي الصينية) بغرض توزيعها على أطفال مدرسة في احتفال، وهذا ما جعل الرجُل يتجاوب معي بعض الشيء بدليل انه قال لي إنَّ هذا المنتج متواجد بسوق أم درمان، وهذا ما دفعنا إلى التوجُّه إلى هنالك في اليوم التالي مباشرة حيث تجوَّلنا به خلال أيام متفاوتة، لأنَّ مصادر متطابقة أكدت لنا أنها رأت بالعين المجردة هذا المنتج قبل فترة، لكن للأمانة لم نعثر على أية كمية منه، إلا أن أحد العارفين ببواطن الأمور قال لي: هو موجود لكن لا ولن تجده لأنه ممنوع ويُباع بـ(الدَّس) لأشخاص مُعيِّنين.. أيضاً قال لـ(السوداني) أحد التجار إن سبب منعه جعل الاقبال عليه يزداد بصورة كبيرة لأنَّ (الممنوع مرغوب) ولذلك قام شخص بشراء الكميات الموجودة بالمخازن وحوَّلها إلى الولايات، وبسؤالنا له كيف يتم تحويلها إلى الولايات بهذه الكمية الكبيرة وهي ممنوعة؟ فقال : (إنَّ ضعف الرقابة يُغري عديمي الضمير لفعل كل شيء..)

تمويه من تاجر..!!

الناشط في حقوق الأطفال إسماعيل المرضي أكد لـ(السوداني) انه ومن خلال بحثه المتواصل والدقيق جداً لعدة أيام عن المنتج بسوق أم درمان جعله يعثر على المنتج في أحد المحلات وكانت الكمية قليلة جداً … إلا أن الشك تجاهي من قِبَل التاجر جعله يخدعني بأنَّ هنالك مكانا مُعيَّنا توجد به كميات كبيرة جدا وقد حدَّد لي المكان، وعندما ذهبت له وعُدتُ بخفى حنين وجدته هو الآخر قام بإخفاء الكمية التي رأيتها عنده وقلتُ له أنني أودُّ شراءها منه، حيث طلبتُ منه أن يسلِّمني الكمية لكيما أسلِّمه المقابل المالي، قال لي انه قد (باعها) لزبون غيري، ليتأكَّد لي أنه قد قام بـ(توزيعي) حتى يخفي هذا المنتج.

المرضي قال انه بعد الجدل الذي دار بينه وذلك التاجر بسوق أم درمان توجَّه مباشرة إلى مقر تنسيقية لجان المقاومة بأم درمان وشرح لهم خطورة هذا المنتج، مشيراً إلى أن د. سهام مديرة الوقاية بمحلية أم درمان اتصلت عليه وأخبرته بأنها تلقت مكالمة من أستاذ مصعب مدير الوقاية بالولاية لمتابعة الأمر بعد أخذ كل المعلومات، مؤكدة انها ستشكل لجنة لمراقبة سوق أم درمان وقد أوفت بوعدها بدليل ضبطهم كميات من هذا المنتج.