ديربي مرتقب في الممتاز بين”الفرسان” و”الكوماندوز”

الخرطوم: السوداني

ستكون الأنظار مصوّبة في السابعة من مساء اليوم”السبت” تجاه ملعب إستاد الخرطوم الدولي ذي العشب الصناعي حيث لقاء الأهلي الخرطوم ونظيره الخرطوم الوطني في ديربي مثير مرتقب ضمن المرحلة الـ”24″ من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي الخرطوم اللقاء بهدفِ تعديل الصورة المهزوزة التي يعاني منها في الوقت الراهن.

ويملك الفريق الشهير بـ”الفرسان” في جعبته”23″ نقطة، بالمركز الـ”13″.

وتعد جولة اليوم للأهلي الخرطوم هي الأولى للمدرب أحمد السيد الذي عيّن مدربًا للفريق عقب استقالة الكابتن برهان تيه من منصبه خواتيم الأسبوع الماضي.

وفي الاتجاه الآخر، يسعى الخرطوم الوطني إلى استغلال وضعية منافسه وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشواره في المنافسة.

والخرطوم الوطني يمرّ بمرحلة اللاتوازن بعد فقدانه لعديد من النقاط كان آخرها التعادل أمام الأمل عطبرة.

ويجمع الفريق الملّقب بـ”الكوماندوز” في رصيده”28″ ويتواجد في المرتبة العاشرة.

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