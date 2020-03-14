اتحاد الكرة يخاطب مجلس المريخ مجدّدًا بشأن النظام الأساسي

الخرطوم: السوداني

قال اتحاد كرة القدم السوداني إنّه تمّ إخطار مجلس المريخ الخرطوم بقراره القاضي بإعادة الجمعية العمومية وتسليم لجنته ملف العضوية كاملاً.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ، حسين أبو قبة في تصريحاتٍ صحفية أمس”الجمعة” أنّه تمّ تحديد موعدٍ جديد لإجازة النظام الأساسي غير أنّ مجلس المريخ لم يمنحهم أيّ ردٍ حتى اللحظة.

وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، أصدرت اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا قضى ببطلان إجراءات الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي لنادي المريخ.

وكان اتحاد الكرة قد طالب نادي المريخ بتحديد موعدٍ جديد لإجازة النظام الأساسي بعد بطلان الأولى.

وأشار قبة إلى أنّ المدير العام لنادي لمريخ مدثر خيري كان قد وعدهم بتحديد موعدٍ لعقد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بعد جلوسه مع الإدارة.

وأضاف” لم نحصل على ردٍ بخصوص هذا الأمر بعد”.

وكشف حسين أبو قبة عن أنّ اتحاده سيخاطب نادي المريخ مرة أخرى بشأن تحديد موعدٍ جديد للجمعية العمومية وتسليم ملف العضوية.

وأضاف” حال لم يتمّ الالتزام، سيتمّ رفع الأمر إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم”.

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