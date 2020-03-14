الأحمر يعاود التدريبات اليوم ومعسكر مقفول بأمر التونسي

الخرطوم: السوداني

يستأنف فريق الكرة بنادي المريخ اليوم”السبت” برنامجه التحضيري استعدادًا بقيادة التونسي أمين المسلمي والطاقم المعاون من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وكان التونسي قد منح اللاعبين راحة عن التمارين لمدة يومين على التوالي عقب نهاية مباراة الفريق أمام الشرطة القضارف.

ومن المنتظر أنّ يعمل المسلمي على تنفيذ برنامجه من اليوم في ظلّ غياب عناصره الأساسية.

وسينضم بحسب ما علمت”السوداني” عددًا من لاعبي الشباب إلى تحضيرات الفريق الأوّل بعد اختيار”9″ لاعبين للمنتخب الوطني.

ويتوقّع أنّ تنضم عناصر من فريق الشباب إلى التحضيرات لتكملة العدد بعد مغادرة تسعة لاعبين مع المنتخب الوطني الذي يتأهب لمواجهة غانا في التصفيات الإفريقية.

وينتظر أنّ يدخل اللاعبون معسكرًا مقفولاً بدءًا من اليوم السبت حتى نهاية مارس بحسب ما طالب الجهاز الفني الذي يقوده التونسي أمين المسلمي.

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