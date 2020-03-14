“الكاف” يحدّد ملعب نهائي أبطال إفريقيا وكأس الكنفيدرالية

الخرطوم: السوداني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن ملعبي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية هذا العام.

ووفق بيان رسمي للكاف أمس”الجمعة”، بين أنّ ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون سيستضيف نهائي دوري الأبطال، فيما يستضيف ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية نهائي البطولة الكونفيدرالية.

وأعلن كاف عن إقامة الدور النهائي لبطولتيه من مباراة واحدة في ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولتين، وفتح باب التقدم لاستضافتهما في الفترة من 11 وحتى 20 فبراير الماضي.

وتفوق ملعب دوالا الكاميروني على ملعبي رادس في تونس ومحمد الخامس في المغرب، فيما لم يتقدم لاستضافة نهائي الكونفيدرالية سوى ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وقال كاف في البيان، أن لجنة الطوارئ اجتمعت برئاسة النائب الأول لرئيس الكاف، كونستانت عمري سليماني، وقامت بفحص جميع الملفات ودراسة الإقامة والبنية التحتية في كل ملعب قبل إعلان قرارهم النهائي.

ويلعب الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وفي الكونفيدرالية سيجمع نصف النهائي الأول فريقين مغربيين هما نهضة بركان وحسنية أكادير، فيما سيلعب بيراميدز المصري

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