الفاتح النقر: لا أنتظر جميلاً من”المنظراتية” وراضٍ عن ما أقدمه للهلال

الخرطوم: السوداني

يؤمن مدرب الهلال الخرطوم، الفاتح النقر، بأنّه لن يجد إجماعًا ورضاء تاماً، مشيرًا إلى أنّه رغم تقديم فريقه لمستويات وصفها بالجيّدة وتألق للاعبيه، وتصدره للدوري الممتاز ، إلاّ أنّ هناك من يهتف ضده.

وقال الفاتح النقر في تصريحاتٍ أوردها موقع “باج نيوز”الإخباري، إنّه لن يجد الرضا من الجميع وأنّ المنظراتية ـ على حد قوله ــ لن يمنحوه حقه.

وأكمل” لو وفرّت الدقيق والوقود فلن أجد إجماعًا وسيكون الانتقاد ضدي مستمرّاً وسيتواصل التنظير”.

وأعرب النقر عن رضاه التام عن العمل الذي يقوم به مع الهلال،معلنًا عن أنّه لن ينظر إلى الخلف مهما كان.

ويتربّع الهلال تحت قيادة الفاتح النقر في المركز الأوّل بالدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”51″.

وكشف مدرب الهلال عن أنّ الفريق سيخوض مباراتين وديتين في الأسبوع المقبل، من أجلّ تجهيز العناصر التي تتواجد معه حاليًا.

وينتظر أنّ يبدأ الهلال اليوم”السبت” تدريباته للمرحلة المقبلة بعد راحة سلبية منحها الطاقم الفني للاعبين عقب الفراغ من مباراة هلال الفاشر.

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