سخط على وزارة الصحة بعد وفاة الفنان “شول منوت”

الخرطوم: السوداني

أثارت وفاة الفنان شول منوت “السبت” سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وزارة الصحة، بسبب أوضاع المستشفى الذي توفي به الفتى الأبنوسي.

وعكس فيديو مصور من داخل المرفق بعد دقائق من الوفاة صورة صادمة لحال المرفق الذي يفترض أنه مخصص لأمراض الصدرية، وأبان المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عدم وجود سيارة أو إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى منزل ذويه، وكذلك رداءة البيئة العامة للمرفق وعدم وجود كوادر طبية، فضلًا عن العنابر غير المهيأة والتي بدا عليها عدم النظافة والأتربة وكذلك ساحة المستشفى الذي يفترض أنه مخصص لأصحاب الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي.

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