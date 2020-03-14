شاهد بالصورة|| تدهور صحة “الميرغني” خلال ظهوره بعد غيبة اليوم، تلفت أنظار رواد مواقع التواصل

الخرطوم: ابومهند العيسابي

لفتت صورة التقطت اليوم السبت بالقاهرة لزعيم الحزب الإتحادي مولانا ” محمد عثمان الميرغني” أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتدهور صحته بشكل لافت، بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”.

وأبدى مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي ملاحظتهم عن تدهور واضح في صحة ” الميرغني” الذي ظهر بجانب “حميدتي” بعد غيبة وقد نقص وزنه و شحب وجهه.

وكانت الصورة قد التقطت خلال لقاء جمع بين نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ومولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمقر إقامته بالقاهرة يوم السبت، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، وجهود الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية بما يفضي إلي انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد نحو السلام والاستقرار.