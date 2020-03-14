السودان يوجه بإعادة افتتاح مكتب جوازات بسفارته في الكويت

الخرطوم: السوداني

وجهت الحكومة السودانية بإعادة افتتاح مكتب الجوازات بالسفارة السودانية بالكويت، بعد الطلب المقدم من قبل القائم بالأعمال المكلف لسفارة السودان بدولة الكويت، فضلاً عن إيفاد فريق الجوازات للكويت.

وقال المفوض د. محمد الضي علي إبراهيم لدى لقائه بوزير الداخلية “السبت”، إنه لن تطأ قدمه دولة الكويت ما لم يجد حلاً جذرياً لأزمة الجوازات، مقترحاً عدداً من الخيارات العملية للخروج من مشكلة تمويل فريق الجوازات المرشح لإنجاز المهمة في الكويت، مؤكداً أهمية إنهاء كافة مظاهر أزمة الجوازات وتقديم الخدمات الهجرية الأخرى للمواطنين السودانيين المقيمين بدولة الكويت.

في وقت أكد فيه وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، على أن السودان يفتح أبوابه ويرحب بكل أنواع التعاون مع دولة الكويت الشقيقة.

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