الصحة بالخرطوم: نسبة خطورة كورونا لا تتجاوز الـ ١٦%

الخرطوم: ياسر الكردي

أكدت نائبة المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. يسرا محمد عثمان ان نسبة خطورة كورونا لا تتجاوز 16% واصفة نسبه الاماتة بالفيروس بالضئيلة جدا ولا تتعدى 2,1% وان انتشار المرض على بعد 6 اقدام ، مطالبة الإعلام بمراعاة الجانب النفسي باعتباره أهم عنصر فى نقل المعلومات والتخفيف من حالة الهلع والخوف الذى يعايشه المواطنين هذه الأيام.

من جانبها لفتت مدير إدارة تعزيز الصحة ولاية الخرطوم د.جواهر محمد عبدالرحمن فى الورشة التوعية بفيروس كورونا للاعلاميين التى نظمتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم ” السبت” الى أهمية الشراكات فى تمليك المعلومات للمواطنين وتصحيح المغلوط منها ، مشيرة لاختلاف اعراض فيروس كورونا عن الانفلونزا العادية .

ومن جهته قلل استشاري الطب النفسي د. عادل محمد عبدالرحيم من خطورة وباء كورونا كاشفاً عن حدوث 3 وفيات فقط فى كل 100 اصابه لافتاً إلى أن المرض ليس بالخطير بالصوره التى يتم الترويج لها، مشددا على أن خطورة العامل النفسي للمرض مما يتطلب التخفيف من حدة الزعر لإنجاح المكافحة والحد من انتشار الفيروس وسط المواطنين مشيرا ً إلى أن الدعم النفسي للمصاب يساهم فى شفاء الحالات بنسبة 25%.

في وقت قالت فيه مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة الاتحادية د. نجوى يحي فى ان العدوى بفيروس كورونا لا تنتقل عبر الهواء بل عن طريق رزاز المريض، مشيرة إلى عدم وجود علاج للمرض حتى الآن ولكن يتم العمل على تخفيف الأعراض مثل الحمى والصداع.