إغلاق الجامعات و الكليات و امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

الخرطوم: السوداني

أصدرت الحكومة السودانية قراراً بإغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر، و تأجيل إمتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقاً، بيد أن امتحان الشهادة السودانية سيكون في موعده ما لم يصدر قرار آخر

قال الناطق بإسم الحكومة فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء عقد إجتماع طارئ مصغر اليوم “السبت”، و بناءاً عليه أصدر قرار بإغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر.، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوي

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