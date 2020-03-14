إجلاء السودانيين العالقين بالمعابر مع مصر

الخرطوم: السوداني

وجهت الحكومة السودانية باجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالمعابر مع جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين، وطالبت بإنشاء معسكر إيواء مؤقت وإجراء الفحص الطبي بواسطة فريق طبي متكامل .

و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن الحكومة وجهت الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية، مشيراً الى الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز و الولايات كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية.

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