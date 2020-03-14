صيادلة سودانيون يتبنون حملة توزيع ( مُعقمات) للمواطنين مجاناً مساهمة في مكافحة كورونا

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أطلق مجموعة صيادلة سودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ تحت عنوان: #حملةصيادلةضدكورونا.. #صيدليمتطوع

تبنوا عبره حملة توزيع مُعقمات ومطهرات، مساهمة منهم للمواطنين في مكافحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وقالت الصيدلانية “ايثار عثمان سرالختم” في منشور لها على فيسبوك: اتعهد انا ايثار عثمان سرالختم صيادلي متطوع بعمل و توزيع عدد 300 جل معقم ايدي hand sanitizer gel مجانا للمواطنين.

وناشدت الاخوة و الزملاء الصيادلة الراغبين في التوزيع مجانا بصيدلياتهم التواصل في الخاص

مرحبة بكل الزملاء الراغبين في الانضمام لحملة التطوع.

يأتي ذلك بعد شكوى أعداد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من جشع واستغلال بعض الصيدليات بالعاصمة السودانية الخرطوم، لحاجة المواطن ورفع أسعار الكمامات والمعقمات لمستوى قياسي، مما اضطرهم للتشهير بأسماء وصور الصيدليات التي تتاجر في الأزمات.