شاهد بالفيديو|| رسالة من عَرض البحر لسودانيين من رُكاب الباخرة “مَسرة” التي أرجعتها السلطات السعودية اليوم

الخرطوم: أبومهند العيسابي

ناشد مقيمون سودانيون بالمملكة السعودية، من رُكاب الباخرة “مَسرة” التي غادرت من ميناء سواكن يوم الجمعة، وأرجعتها السلطات السعودية قبل رسوها بميناء جدة السبت، حفظ حقوقهم بإعادة مبالغ تذاكرهم أو تسفيرهم بعد فك حظر السفر للمملكة دون مطالبتهم بسداد قيمة تذاكر من جديد.

وظهر أحد المتحدثين بإسم الركاب في مقطع فيديو من عرض البحر، مناشداً السلطات السودانية بحفظ حقوقهم بعد فك حظر السفر من قبل السلطات السعودية للمقيمين في الأيام المقبلة، وذلك بتسفيرهم دون أخذ مقابل، لتكبدهم خسائر تذاكر وصلت أسعارها للشخص الواحد إلى 50 ألف جنيه.

وكانت السلطات السعودية قد أرجعت الباخرة “مسرة” القادمة من السودان، ضمن الإجراءت الاحترازية بالمملكة لمنع تفشي وباء “كورونا ” كوفيد_19 المستجد.