الرواية الأولي مجدي عبدالعزيز

الداعية الإسلامي اليمني والمتصوف ذائع الصيت الحبيب علي زين العابدين الجفري ، سأله احد الطلاب الأزهريين في اكتوبر الماضي أثناء ندوة ثقافية كبري نظمتها جامعة المنصورة عن منهج التصوف ، وفي قسم من إجابته علي السؤال أراد الشيخ الجفري ان يوضح ابعاد عميقة من صفات المتصوف الحقيقي فقال : ( كن صوفيا بمحبة حتي المخالف ، أو حتي الكافر ) ، وفاجأ الشيخ الحضور بقوله : ( أنا احب الكفار ، ايوه أنا احب الكفار اقولها بملئ فمي أنا احب الكافرين )، وأردف الجفري قائلاً : ( فضلا فانا احب الأخوان المسلمين وأحب الشيعة ، وأحب البوذيين ) ـ واستدرك الشيخ بقوله : ( طبعا دول مسلمين ودول كافرين ، وأحب السلفيين الوهابيين ، كله ) ، ثم ازال الشيخ الجفري طلاسم الدهشة من عقول ووجوه السامعين بقوله ( يا اخواني دعونا نتعلم هذا نحن لا نبغض الذوات ، الذوات فيها سر النفخة الإلهية ، نحن نحب الذوات التي نفخ الله فيها من روحه ، ولكنا نكره السلوك المنحرف ، ونكره التصرف الباطل ، اقاتل من يهدد وطني ، وأتقرب الي الله بمقاتلته ، لكن قلبي يصان عن البغضاء ، نحن نحتاج لهذا ان يقوم ) انتهي حديث الجفري – الذي في اعتقادي انه لم يخض في السياسة مباشرة إلا إنه جال في فواصل إختلافاتها وفواصل خلافاتها وصب فيها ما يشبه لدائن إمتصاص الصدمات وبلاستيك العزل ، وهذه لعمري ميزات تستعصي إلا علي من وهبوا الفطن .

الشيخ الياقوت الشيخ محمد الشيخ مالك ، شيخ الطريقة السمانية الخلوتية ، وصاحب المسيد الأشهر بجبل أولياء ، عرف بمواقفه الجليلة واشتهر بمبادراته النبيلة التي تهدف الي إزالة الخلافات وإصلاح الشئون العامة ، وكان أخرها التي أطلقها قبل حوالي العشرة أيام تحت مسمي ( مبادرة الشيخ الياقوت لجمع الشمل الوطني ) والتي وجدت تفاعلا وتجاوبًا كبيرًا ، وهذه المبادرة تعتبر نموذجًا للجهد المنظور الذي يقوم به أهل الطريق والمشايخ في السودان كدور طبيعي ورائد لهم بحكم مكانتهم الروحية والإجتماعية في أوساط المجتمع السوداني ، وكان أن شهدت أروقتهم ومسايدهم حراكاً كثيفًا مع كل رموز المشهد السياسي المدني والعسكري بعيدًا عن أضواء الإعلام وتأثيراته إبان التداعيات والتجاذبات الحرجة التي اطلت برأسها قبيل إقرار شكل الحكم الإنتقالي ، حيث أسهم العديد من المشايخ في نزع فتائل الإنفجارات السياسية.

مع إنفتاح جبهات التداعيات السياسية ، وزيادة حركة المد والجزر في قضايا الوطن الآنية والمستقبلية ، وتداخلات وتعقيدات الوضع العام في البلاد ، تبقي الحوجة ماسة وماثلة لأدوار هؤلاء ( القوم ) ، فهم يتمتعون بنوع من الأهلية المختلفة عن أهلية قيادات الحراك السياسي المصترع والمتنافس بدرجات متفاوتة ، وهذا من واقع تأثيرهم الروحي والمجتمعي ذي الجذور الممتدة في أوساط السودانيين ، وبالحيادية الإيجابية تجاه الاطروحات المختلفة ، وبالمقبولية الملموسة والمحسوسة إذا تحدثوا أو أطلقوا المبادرات .

ودعوني ان اذهب أكثر وأعمق ، السنا في أشد الاحتياج في زمان الأزمات الاقتصادية ، والكوارث الطبيعية والكرونا والبلاء والغلاء الي التضرع والدعاء ، والي حشد الطاقات الروحية والإيمانية لنتوجه بها الي صاحب الشأن الأعظم والعطاء الأكرم رب العالمين متبتلين له ليرفع عنا ما نحن فيه من ضنك وعنت ،، هل من رمزية مؤثرة وساندة وداعمة لمعنويات الناس ودافعة لإيمانهم كتلك التي جاءت تحت ظلال أدب المدح النبوي وأثر أهل الطريق التي نظمها ( حاج الماحي ) طيب الله ثراه لدحر بلاء التمساح :

سم يا فمي اذكر معبودك ..

قول يا واحد حي في وجودك يا مسعد أسعد بسعودك ..

ونحن نصلي علي مريودك يا رحمن ارحم بي جودك ..

دلي الغيث ينزل في بلودك.

الي الملتقي ،،،

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