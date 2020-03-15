أسامة محمد طالب الله*

نتعرف على الأمم من حضاراتها.. وعلى الأفراد من أفكارهم، وسيلتنا اللغة، فقط اللغة لا غير .. مسموعة أو.. مقروءة! ..

ولكل جيل مصطلحاته المستحدثة من الطقس النفسي حينها.. وحين تضعف الذاكرة تقوى الـ Nostalgia .. الحنين للماضي زماناً ومكاناً وبياناً!

الزمان : ( 21/8/2019 – تعيينكم رئيساً).

المكان : ( السودان ).

البيان : ” أزحنا لكم المتاريس، فافتحوا لنا الأبواب! ” (نحن طاقات الشباب).

سيدى الرئيس حمدًا لله على سلامتكم ومن معكم.

.. أسمح لي من هذه النافذة الصغيرة بمخاطبتكم .. كمهتم بالعلوم التطبيقية .. وكناصح من جيل الوثبة الذهبية المستقل

.. جيل الثمانينات!

أقول لكم إن قانون Newton لتحول الطاقة ( ونذكركم بعدم فنائها ) من شكل لآخر ..

بدأ وبشكل كبير يأخذ منحنىً دراماتيكياً في سودان ما بعد الثورة!

الطاقات الشبابية بدأت تتحول لطلبات لجوء وهجرة شرعية وغير شرعية من القاهرة وحتى الأوكلاند ..

صفٌ واحد .. وصوتٌ واحد:

(يا عمك ديك ركبونا بص الوالي وديل ركبونا ماسورة والله)!

عفواً سيدي الرئيس هذا – الانفلات اللغوي – مهم جداً لشرح مطابقة نظرية نيوتن للطاقة الشبابية في السودان الراهن .. وبالبرهان الواحد!

لنيوتن قول واضح وصريح أنه:

١- في النظام المغلق المعزول = ( ربما نظامكم؟ (.

٢- الطاقة لا تفنى = (صهيب..بابكر..عثمان..محمد مطر، ).

٣- ولا تستحدث من العدم = ( أولاد عمك.. قاعدين!).

٤- ولكن يمكن تحولها من شكل لآخر = !!!! (وهذا هو الأخطر) والذي أتمنى أن أوفق بتوضيحه لسيادتكم .. (عفوًا) .. ليس لخبرتي بنيوتن .. ولكن لخبرتي بهؤلاء الشباب!! فأنا جلست معهم .. ومشيت بينهم عبر المتاريس، وعند (ستات الشاي! ).. وأيضاً كخبير لتقنية المعلومات .. أستطيع أن أنقل نماذج لسيادتكم لهذا التحول بإحصائية دقيقة وافتراضية للأمانة العلمية بكل تأكيد :

15 % =(حالة هجرة جديدة ).

10% =(إعادة إنتاج هجرة قديمة).

25% = (شركات الترحيل ونقل الأفراد .. تحولوا للدوام الكامل ، خصوصًا المهندسين – أهل التخطيط).

5% = ( انضموا لأولاد عمك ).

40% = ( معارضة ديموقراطية شبابية حرة ).

…والقائمة تطول جداً سيدي الرئيس .. ولا نستطيع الجزم تماماً بما سيتبقى لديكم في النهاية من الـ 5٪ المتبقية من طاقات الشباب قبل تحولها عنكم!

والحل؟.. ألحقوهم!

كبروا كومكم!

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