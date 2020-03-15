شاهد بالصور|| مراكز عزل مرضى “كورونا” بالصحراء ترعب السودانيين على مواقع التواصل

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أرعبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي تم تبادلها للمراكز المقترحة لعزل مرضى كورونا بالسودان، إذ بدأت في منطقة صحراوية جرداء بمباني مهجورة بنى عليها العنكبوت.

وتساءل بعض المدونيين على فيسبوك إن كان هذا المكان للاعدام ام الحجر الصحي!

فيما علق اطباء استشاريون قائلون: مريض كورونا يصل إلى مرحلة تتطلب غرفة عناية مكثفة لان المرض مراحل، لذا يجب عدم العجلة للحجر الصحي.

يبدأوا بالوقاية وتقليل فرص الإصابة بالمرض لانه إذا انتشر لا نستطيع ان نوفر الرعاية الصحية الأولية ولا مرحلة العناية المكثفة من أكسجين مساعدة الجهاز التنفسي، فهناك مراحل تصل إلى تليف الرئة، اللهم احفظ السودان وأهل السودان.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد تفقد مراكز العزل والحجر الصحي المقترحة لمواجهة فايروس كورونا،في كل من النقعة والمصورات والسليت وحطاب، التي وصلها على متن مروحية، و وجهه باكمال التجهيزات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين.