مخاوف وسط العاملين بقناة سودانية 24 بسبب استضافة ” شقيق المتوفي بكورونا” والصحة تأمر بإغلاق الاستديو

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

علمت ” السوداني الإلكترونية” أن ارتباكاً وتخوفاً من انتقال عدوى ” كورونا” حدث وسط العاملين بقناة سودانية 24 مساء الأحد بالخرطوم، بسبب استضافتها لشقيق المواطن السوداني ” الوحيد” الذي اعلنت وزارة الصحة وفاته بسبب فايروس كورونا.

ودون الإعلامي ” طلال مدثر” على صفحته ب “فيسبوك” أن إستضافة تلفزيونية لشقيق المريض الراحل بالكورونا تثير المخاوف، وتُحدث توترات داخل غرفة التحكم بقناة سودانية 24 وادارة الوبائيات بوزارة الصحة توجه احترازيا بتعقيم الاستديو وتجنب استخدامه لمدة 24 ساعة.

وكانت قناة سودانية قد استضافت “اسامة الياس” شقيق المتوفي الوحيد بكورونا، الذي أعلنت عنه السلطات في السودان، في برنامج مباشر على الهواء.