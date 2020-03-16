الخرطوم تمنع الشيشة في الأماكن العامة وتدعو لتقليل الزحام

الخرطوم: السوداني

أقر اجتماع موسع بأمانة حكومة ولاية الخرطوم “الأحد”، عدة توصيات بإضافة إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا”، ليتم رفعها عبر وزارة الصحة بالولاية إلى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء الاتحادي.

وقررت الولاية منع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة، وتم تكليف الشرطة والمحليات لتنفيذ الإيقاف، والعمل على تقليل الزحام في المواقع التي يرتادها المواطنون لإجراء معاملاتهم المختلفة.

وقررت حكومة الولاية توجيه كل إمكانياتها ودعم جهود الحكومة لمجابهة “كورونا”.

وطالب الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للحكومة بحضور المديرين العامين للوزارات والمجالس العليا والمديرين التنفيذيين للمحليات، بضرورة الموازنة ما بين الهلع والاستهتار حتى لا تتوقف دورة الحياة.

واعتبر أن المطلوب من الإعلام بكل وسائطه القيام بهذه المهمة وعدم الانسياق وراء ترويج الشائعات، والحرص على أخذ المعلومات من مصدر واحد وهي لجنة الطوارئ بوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

ونادى الاجتماع برفع وعي المواطن بطرق الوقاية من المرض، وضرورة الانضباط والجدية في التعامل مع المحاذير، ووجه بضرورة تكثيف أعمال صحة البيئة والنظافة.

واستمع الاجتماع إلى تنوير من المدير العام لوزارة الصحة د. الفاتح عثمان، تناول استعدادات الوزارة بداية بالمعابر والتجهيزات للطلاب القادمين من ووهان الصينية.

ونوه التقرير للإجراءات الاحترازية للقادمين بمطار الخرطوم، بأن يتم حجز أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن (38) درجة، وأي شخص ظهرت عليه الأعراض يتم عزله وعزل المخالطين له بمراكز للعزل والعلاج مع عناية مكثفة واجهزة تنفس صناعي لاستقبال المشتبه فيهم، وأي قادم من الدول المنتشر فيها المرض يتم التعامل معه كحالة اشتباه.

مرتبط