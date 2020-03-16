معدل التضخم يسجل رقماً قياسياً

الخرطوم: السوداني

ارتفع معدل التضخم في شهر فبراير إلى 71.36 % بارتفاع 7.08% عن شهر يناير.

وسجل معدل التضخم في يناير 64.28%، وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب، اللحوم، والدهون، الزيوت والبقوليات إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت مقارنة بأسعار شهر يناير 2020.

وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية من 56.71% في يناير إلى 61.86% في فبراير، كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 78.51% في فبراير بينما كان 69.96% في يناير 2020.