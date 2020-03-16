بأمر الكورونا…. طلاب الجامعات في الداخليات يغادرون إلى ذويهم

الخرطوم:نزار عباس

رصدت كاميرا (كوكتيل) بالأمس مغادرة طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا مكان إقامتهم في الداخليات والسكن الطلابي على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة الجامعية خوفاً من تفشي مرض الكورونا الذي أصبح مهدداً للحياة البشرية في العالم ليقوم الطلاب بحزم حقائبهم على الفور والتوجه إلى ذويهم بالولايات والقرى إلى حين استئناف الدراسة، هذا وكان قد شهدت بوابة مدينة الشهيد علي عبدالفتاح للسكن الطلابي بأمدرمان تكدس المركبات القريسات والهايسات تحمل حقائق الطالبات وسط استفهامات عديدة.

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