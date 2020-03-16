مجلس البيئة يوجه بالالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية

الخرطوم: الطيب

وجه المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بالخرطوم، الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والاهتمام بالنظافة اليومية وتفعيل المحاضرات التثقيفية والإرشادات التوعوية عن كيفية الاحتراز من الإصابة بفيروس كورونا منعاً للعدوى.

وأعلن المجلس في اجتماع أمس الأحد للتفاكر حول اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الطارئة ( داخل وخارج المجلس) للمساهمة في نشر الوعي الصحي والبيئي بالولاية حول فيروس كورونا أعلن عن وضع خطة طارئة للإسهام في رفع الوعي البيئي والصحي وسط كافة فئات المجتمع مع التنسيق مع الجهات ذات الصلة وتطرق الاجتماع لمناقشة كيفية المساهمة في نشر الوعي الصحي والبيئي المتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكيفية تطوير وتحسين البيئة الداخلية للعاملين داخل المجلس باتخاذ التدابير الاحترازية منعاً من انتشار فيروس كورونا.

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