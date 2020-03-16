ضوابط احترازية مشددة لكورونا بالجزيرة

ود مدني: عمران الجميعابي

اتخذت حكومة الجزيرة حزمة من الضوابط والإجراءات لمجابهة وباء كورونا بإغلاق محلات الشيشة واندية المشاهدة إضافة لتعطيل تصحيح امتحانات شهادة الأساس وتسليم أوراق الامتحانات لشرطة الولاية. وكشفت جولة لـ(السوداني ) بأسواق ود مدني عن انعدام الكمامات الوقائية بصيدليات ود مدني إضافة لركود حركة البيع وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية والسفرية عقب قرارات مجلس الوزراء الاتحادي الأخيرة.

وأكد والي الجزيرة المكلف أحمد صبير في الاجتماع الاستثنائي بحضور كافة الجهات الرسمية تسخير كافة امكانيات الولاية البشرية والمادية لمجابهة وباء كورونا.

ووجه صبير بمراجعة ومتابعة الوجود الأجنبي والقادمين للولاية من خارج البلاد وإحكام الضبط في كافة مداخل الولاية.

وكشف مدير عام وزارة الصحة د. إيهاب التوم عن تحديد ثلاثة مراكز للعزل بود مدني موزعة على المستشفى التأهيلي العسكري ومركز المايستوما ودار الشباب اضافة لتخصيص مركز للعزل بكل محليات الولاية. وأعلنت مدير عام وزارة المالية إخلاص حسين رفع درجة الاستنفار القصوى بتوفير كل ميزانيات اللجنة العليا لمجابهة جانحة كورونا.

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