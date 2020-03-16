لجنة الحصاد تكشف عن بعض المهددات بالجزيرة

الخرطوم: رحاب فريني

كشف رئيس اللجنة العليا للحصاد ، ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم عن مطالبة البنك الزراعي قطاع الجزيرة لبنك السودان المركزي بتوفير مبلغ 16 تريليون جنيه لشراء القمح من المزارعين وصل منها مبلغ 5 تريليونات لفروع ولاية الجزيرة ليصل المبلغ تباعا لحين اكتمال الحصاد، واصفا موقف السيولة بالجيد للبدء في عمليات الحصاد، لافتا لوجود مهددات تواجه الحصاد أبرزها جوالات الخيش والحصادات بالقسم الجنوبي والأوسط والشمالي. وقال ابراهيم لـ(السوداني)تم الاتفاق على الاتصال بولايتي القضارف والنيل الأبيض لسد العجز في الحصادات وليتمكن المزارعون من إكمال حصاد القمح ، أما بالنسبة لجوالات الخيش قال رئيس اللجنة العليا للحصاد ان مدير قطاع الجزيرة أكد وصول عدد 3500 بالة لميناء بورتسودان من جملة الكمية المطلوبة 15 الف بالة ولكنها لم تصل لأفرع البنك بسبب عدم توفر الجازولين للترحيل ، مشيرا إلى أن هذه الكميات لا تكفي للحصاد، داعيا لتوفير البديل ، مؤكدا أنه تم توزيع أكياس بلاستيك لتعبئة القمح زنة 100 كيلو تلافيا لمشكلة الخيش , بجانب عدم تعرض القمح للفاقد في الحصاد.

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