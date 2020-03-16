وزارة الطاقة و التعدين تسمح لاصحاب المواتر بالتزود من محطات الوقود المدعوم بعد استيفاء شروط

الخرطوم: السوداني

وجه وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد، بالسماح لاصحاب الدراجات النارية (المواتر) بالتزود من محطات الوقود المدعوم بعد استيفاء شروط ان تكون الدراجة (الموتر) مرخص واستلام الكروت الورقية المنظمة للتذود بالوقود .

و استجابت وزارة الطاقة والتعدين لشكوي أصحاب المواتر بسبب قرار التزود من الوقود التجاري، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أصحاب المواتر اليوم ” الاثنين” امام الوزارة.

وقال حامد أن وزارته اصدرت التوجيهات السابقة لضمان انسياب المواد البترولية وفق اللوائح القانونية وحمايتها من التهريب و تجارة السوق السوداء، مؤكدا ان قرار صرف المواتر من محطات البنزين التجاري جاء بعد ان تم ضبط عدد كبير يعمل في تهريب الوقود للسوق الاسود.