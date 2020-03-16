وزارة الصحة : فحص (7) حالات اشتباه و النتيجة سالبة

الخرطوم: السوداني

كشف مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بالصحة الإتحادية د. بابكر المقبول، عن فحص عدد 7 حالات اشتباه وكانت النتيجة سالبة, مؤكدا على استمرار الرقابة على جميع حالات الإشتباه من بينهم حالة مستشفى رويال كير العالمية، حتى يتم التأكد من سلامتهم، قاطعا بعدم وجود نتيجة إيجابية بالبلاد بعد الحالة الأولى التي تم إعلانها.

في وقت شكا فيه المقبول، من عدم اتباع المواطنين لقرارات السلطات الصحية بدخول الحجر الصحي، مشددا على ضرورة رفع الوعي بالنسبة للمواطنين لافتا الى ان الدخول في الحجر الصحي يعد أمر للمصلحة العليا ومصلحة جميع المواطنين في البلاد لافتا إلى أن هناك لجنة فرعية برئاسة الوزراء شددت على ضرورة استيعاب العائدين السودانيين العالقين في دنقلا ومروي والدبة.

أعلن المقبول، في تعميم صحفي اليوم ” الاثنين” عن أن عودة الباخرة من أراضي المملكة العربية السعودية للبلاد تطبيقا لقرار السلطات السعودية والذي نص على إغلاق الحدود مشددا على عدم وجود شخص مصاب بالباخرة، واشار الى انه تم دعم ولاية البحر الحمر بفريق صحي إتحادي بعد عودة الباخرة للإشتراك في العمل المحجري. مؤكدا على سلامة جميع ركاب الباخرة السودانيين.

و اشار الى انه سيتم تسليم الجنسيات الأخرى على متن الباخرة الى

قنصلياتهم، مؤكدا على ان طاقم الباخرة بحكم القانون لايدخلون الى الدول بل يبقون داخل الباخرة , مشيرا الى ان الباخرة يوجد على متنها 1095 سوداني إضافة إلى جنسيات آخرى.