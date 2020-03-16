إبراهومة: خسرنا نقطتين أمام الأهلي الخرطوم بسبب اتحاد الكرة

الخرطوم: السوداني

أوضح المدير الفني للخرطوم الوطني إبراهيم حسين أنّ فريقه حرم من أبرز لاعبيه بقيادة معاذ القوز وحسين الجريف في وقتٍ كان في حاجةٍ إليهم في مباراة الأهلي الخرطوم.

وأبدى إبراهيم حسين استغرابه من خطوة تمسّك الجهاز الفني بلاعبيه ومنعهم من مباراة رسمية من أجل تمرين.

وتابع” كيف يقبل الطاقم الفني للمنتخب ذلك، مع العلم أنّ مباريات التصفيات الإفريقية تمّ تأجيلها بسبب كورونا””.

وأكمل” الاتحاد الدولي منح الأندية الحق في عدم منح اللاعبين للمنتخب في هذه الظروف الحالية”.

وقال المدرب الشهير بـ”إبراهومة” إنّ اتحاد كرة القدم السوداني يدير المنتخبات بتعنتٍ وطريقة غريبة للحد البعيد ولا معنى لها.

وتعادل الخرطوم الوطني أمام نظيره الأهلي الخرطوم بهدفٍ مقابل هدف في المباراة التي جرت”السبت” ضمن المرحلة الـ”24″ من بطولة الدوري الممتاز.

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