اختبار”سهل” للأمل عطبرة وحي العرب يواجه الشرطة القضارف

الخرطوم: السوداني

يستضيف حي العرب بورتسودان بملعبه في السابعة من مساء اليوم”الإثنين” نظيره الشرطة القضارف في مواجهةٍ ذات أهداف معلومة للطرفين يبحثا خلالها عن تحقيق نتيجةٍ إيجابية لتقوية حظوظهما في المنافسة.

ويسعى حي العرب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجلّ تحقيق نتيجة إيجابية تدعم نقاطه التي وصلت إلى”36″ نقطة بالمركز السابع.

وفي المقابل، يأمل الشرطة القضارف تناسي خسارته الأخيرة في الدوري أمام المريخ الخرطوم والعودة إلى جادة الطريق.

ويجمع الشرطة في رصيده”20″ نقطة، ويواجه خطر الهبوط من الدوري الممتاز إذ يحتلّ المرتبة الرابعة عشرة.

وفي جولة ثانية، يتطّلع الهلال كادوقلي إلى العودة إلى سكّة الانتصارات والفوز في مباراة اليوم عندما يستضيف نظيره الفلاّح عطبرة.

ويجمع الفريق الملقّب بـ”أسود الجبال” في جعبته”17″، ويتواجد في المركز الـ”16″، فيما يملك ممثل عطبرة”25″ نقطة بالمركز الـ”12″.

وفي عطبرة، يأمل الأمل في مواصلة رحلة النتائج المميزة في المنافسة للبقاء قريبًا من المراكز المؤهلة إلى التمثيل الخارجي.

ويتواجد الفريق الملقّب بـ”فهود الشمال” في المركز الرابع بعددٍ من النقاط يصل إلى”43″.

وفي المقابل، سيعمل الرابطة كوستي صاحب المركز الـ”15″ برصيد”19″ نقطة إلى العودة بنتيجة إيجابية.

مرتبط