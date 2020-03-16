الجيش يحتاط لـ(كرونا) وسط منسوبيه

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن ، عن منح الدارسين والمتدربين إجازة وقائية لحين انجلاء أزمة انتشار وباء “كورونا”، مشيراً الى تنظيم انشطة توعية للوقاية من المرض والتعامل مع اى حالات مشتبه فيها حسب تنويهات وزارة الصحة فى جميع تشكيلات القوات المسلحة .

و قال عامر بحسب وكالة سونا، إن تعاون المؤسسات العلاجية العسكرية سيكون مثل غيرها من المؤسسات الطبية و تتبع نقس إجراءات الحجر الصحي لمرض كورونا ،و متى ماوردت اليها حالة سيتم تحويلها لمناطق الحجر التى حددتها وزارة الصحة، مشيراً الى ان بعض هذه المواقع اسهمت القوات المسلحة فى تجهيزها .

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