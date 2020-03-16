منح العاملين بوزارة الاعلام إجازة من اليوم و حتى نهاية مارس الجاري

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح قراراً منح بموجبه العاملين بالوزارة إجازة محدودة ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الأحد 29 مارس الجاري.

وصدر القرار استناداً لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 91 لسنة 2020 الفقرة “8” والخاص باتخاذ تدابير تقليص الإزدحام في مواقع العمل لتداعيات انتشار فيروس كورونا.

و استثنى القرار مديري الإدارات العامة والمساعدة والصغرى، على أن يستمروا في أداء مهامهم، فضلاً عن العاملين بالمكاتب التنفيذية والشؤون المالية والسائقين وعمال النظافة.

في وقت دعا فيه فيصل الامناء العامين والمديرين العامين للمجالس والهيئات والوحدات التابعة للوزارة اتخاذ القرارات المناسبة لتقليص عدد العاملين بوحداتهم وضرورة ضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب.