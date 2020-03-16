السودان يعلن إغلاق كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية ويستثني المساعدات والبضائع

الخرطوم: وكالات

أعلن السودان، الإثنين، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وإغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري والبضائع، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بالقصر الجمهوري إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأبلغ متحدث عسكري وكالة السودان للأنباء في بيان منفصل أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.

كما قررت السلطات السودانية إغلاق كل المطارات والمعابر البرية باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري للبضائع بسبب مخاوف من فيروس كورونا.