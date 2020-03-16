إيقاف بث قناة أم درمان نهاية الشهر الجاري

الخرطوم: السوداني

كشف مالك قناة أم درمان الفضائية الإعلامي حسين خوجلي إيقاف بث قناة أم درمان الفضائية نهاية مارس الجاري، مع إستمرار القناة على “اليوتيوب”.

و قال إن إيقاف بث القناة يرجع إلى أسباب مالية.

و أكد في مقال اطلعت عليه (السوداني) أصبحنا عاجزين عن الإيفاء بفاتورة البث عبر الأقمار الاصطناعية ــــ الدولارية الباهظة ــــ في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار، وعاجزون أيضاً عن الايفاء بإلتزامات الإنفاق اليومي المتكاثف لفاتورة الإنتاج وأجور العاملين والضرائب والعوائد وصيانة الأجهزة وخدمات الانترنت”.