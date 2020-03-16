الخرطوم: السوداني



دخل قرار المعابر في البلاد حيز التنفيذ منذ الساعه الثامنة من مساء اليوم حيث تم إغلاق المطارات و الغاء كافة الرحلات المغادرة والقادمة.

وقال موظفون فى الطيران المدنى إن قرار إغلاق المطار أمام رحلات الركاب دخل حيز التنفيذ الساعة في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الخرطوم المحلى.

فيما أكد مسؤولون فى مكتب إستعلامات مطار الخرطوم إنهم تلقوا قرار إغلاق المجال الجوى للبلاد إلى حين إشعار آخر.

في وقت أضاف فيه مسؤول , أن المطار سيستقبل وبشكل استثنائي طائرتين تتبعان لشركة تاركو للطيران السودانية تنقلان ركابا سودانيين من مطاري الدوحة ومسقط فجر غدا الثلاثاء و لن يستقبل المطار بعدها اى رحلات ركاب من وجهة خارجية مشيرا إلى القرار يشمل كذلك رحلات الطيران الداخلى الركاب مع استثناء رحلات الشحن الجوى المتعلقة بالخدمات الإنسانية.