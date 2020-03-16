شاهد|| أول صورة لصالات مطار الخرطوم بعد إغلاقه أمام رحلات الطيران

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور من داخل مطار الخرطوم الدولي بعد قرار إغلاقه أمام الطيران اعتباراً من مساء اليوم الاثنين وحتى 31 مارس الجاري، وكانت “فلاي دبي” أول طائرة يتم إرجاعها إلى دبي مساء اليوم.

واظهرت الصور خلو الصالات تماماً من المسافرين وهدوء تام يطبق على المطار الذي كان يعج بالحركة.

وكان إغلاق قرار المعابر في السودان قد دخل حيز التنفيذ منذ الساعه الثامنة من مساء اليوم الاثنين حيث تم إغلاق المطارات والغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة، كما أغلقت المعابر البحرية والجوية وإعلان حالة الطوارىء الصحية في مواجهة فايروس “كورونا”.