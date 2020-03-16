شاهد بالفيديو|| مشاهد كوميدية طريفة تعكس هلع الإصابة بفيروس “كورونا”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف يعكس هلع الإنسان والحيوان من خطر الإصابة بفيروس ” كورونا الجديد”.

وأظهر الفيديو هروب “قط” بعد سماعه عطاس واستخدامه بهلع جميع المعقمات لنظافة يديه وفمه وأنفه.

وأبدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما واسعا بأخبار فيروس كورونا الذي تصدرت الوسوم المتعلقة به ترند تويتر في أغلب الدول العربية

وغلب على التعليقات طابع الخوف والهلع من إمكانية انتشار الفيروس القاتل في البلدان العربية.

وبحسب (CNN) عندما يتعلق الأمر بالحماية من فيروس كورونا الجديد، فإن أقنعة الوجه عقيمة، ولا يوجد لقاح بعد.

لذلك فإن أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس هي غسل يديك جيداً بالماء والصابون، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.