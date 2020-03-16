تعرَّف بالصور|| على مجهود مقدر لشباب سودانيين متطوعين في مواجهة “كورونا” بشوارع الخرطوم

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

شهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم مساء الاثنين، انتشار واسع لشباب سودانيين متطوعين يقومون بتوزيع وتعقيم أيادي المارة في حملة تستهدف التوعية بأهمية غسل وتعقيم اليدين في مواجهة فيروس ” كورونا المستجد”.

ورصدت ” السوداني الإلكترونية” صوراً تظهر مجموعة شباب وشابات يقومون بتوزيع المعقمات على المارة وأصحاب السيارات، ويضعون صنابير التعقيم على الشوارع، في حملة وقائية ضد “كورونا”.

وأطلق مجموعة صيادلة سودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ تحت عنوان: #حملةصيادلةضدكورونا.. #صيدليمتطوع

تبنوا عبره حملة توزيع مُعقمات ومطهرات، مساهمة منهم للمواطنين في مكافحة فيروس كورونا.