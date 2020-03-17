صحيفة (السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2020م

السوداني :

-إغلاق الحدود جواً وبراً وبحراً

-الصحة : الفحوصات تؤكد سلامة (٧) مشتبهين ب كورونا

-البصات السفرية تقلص رحلاتها للولايات

-إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

-أديب ل السوداني : سنسمع لشهادة عسكريين ودستوريين في فض الاعتصام

-الولايات المتحدة تجري اول اختبار للقاح فيروس كورونا

أخبار اليوم :

– إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المطارات والموانئ والمعابر البرية بالبلاد.

– النتائج المعملية تؤكد عدم اصابة السبع حالات المشتبه فيها بالكورونا وسلامة ركاب الباخرة مسرة.

– اغتيال مدير منظمة الدعوة الاسلامية بجنوب كردفان بطلق ناري.

– صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة للاستيلاء على الشركات الأمنية.

– صحة الخرطوم: تأجيل العمليات الباردة ومنع زيارة المستشفيات وزيادة السعة السريرية بغرف العزل.

الجريدة :

منظمة أسر الشهداء ديسمبر تهدد بتدويل مجزرة فض الاعتصام

مجلس الأمن والدفاع يعلن الطوارئ الصحية ويغلق المجالات الجوية والبحرية والبرية

لجان مقاومة الفتياب يعتصمون برئاسة محلية جبل أولياء ويهتقون كورونا ولا كيزان

وزارة الصحة تنفذ اول إجراء للعزل الصحي لأسر يشتبه اصابتها بكورونا

الانتباهة :

كان على بعد ٣٠ مترا تحديد زواية وقوف مفجر موكب حمدوك

لقاء سري بين مسؤول رفيع المستوى وقوش بالقاهرة

إغلاق المعابر جواً وبراً وبحراً وإعلان حالة الطوارئ الصحية

نبيل أديب : لجنة التحقيق ستطلب تمديد آخر ل (٣) أشهر

فرق لمواجهة كورونا بالأسواق والمناطق الصناعية

الصحة تعلن سلامة ٧ حالات اشتباه بكورونا

تجهيز ١١٦ سريراً للعزل بالخرطوم

المجهر السياسي :

إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المعابر والمجال الجوي

اغتيال قيادي إسلامي في كادوقلي ومنظمة الدعوة تعلق نشاطها بالولاية

وزارة الطاقة تتراجع عن منع المواتر من التزود بالوقود المدعوم

بنك السودان يكشف عن مع مشاورات مع البنك الدولي لإعادة هيكلته

إحباط تهريب ٦٢٥ رأس ابل بالبحر الأحمر

حكايات :

حكايات تنشر كرت زفاف المثلي المثير للجدل

بدء الرحلات الجوية إلى إسرائيل عبر السودان

شرطة لاخضاع الممتنعين عن فحص كورونا

تسجيل حالة اشتباه بكورونا لطفلة برويال كير

مؤسسات في الخرطوم لم تلتزم بتوجيهات كبح كورونا

الجيش يتخذ تدابير احترازية لمواجهة كورونا

التيار :

مصادر ل التيار : فحص قوائم المسافرين في محاولة اغتيال حمدوك

الشفيع الخضر : البلاد تعاني من كورونا سياسية

نبيل أديب : لجنة التحقيق ستطلب التمديد ثلاثة أشهر

إغلاق جميع المعابر السودانية لمحاصرة كورونا

آخر لحظة :

إخضاع حميدتي لإجراءات طبية بسبب (كورونا)

اغتيال قيادي إسلامي رفيع بجنوب كردفان

علماء السودان تنصح بالوضوء لمحاربة (الفايروس)

إغلاق جميع المعابر و(45) مليون دولار لمواجهة كورونا

الخرطوم تسمح بتحليق طائرات متجهة إلى إسرائيل

الوطن :

مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

وزارة الصحة: محاولة هروب (3) مشتبه بإصابتهم بـ (كورونا)

نبيل أديب: لجنة التحقيق ستطلب التمديد (ثلاثة أشهر

صوت الأمة :

إغلاق الحدود السودانية جوا وبرا وبحرا لمنع (كورونا)

الصين: المخابرات الأمريكية وراء نشر الفيروس القاتل

إيقاف إجراءات السكن الشعبي وتأجيل إمتحانات لالمعادلة

الطاقة تسمح لأصحاب المواتر بالتزود بالوقود المدعوم

مستشفيات تمنع الزيارات