تُشكيل غرفة طوارئ بالأسواق والمناطق الصناعية لمُحاصرة “كورونا”

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن تشكيل غرفة طوارئ لمباشرة مسؤولياتها لمحاصرة وباء “الكورونا” بالأسواق والمناطق الصناعية بمكوناتها المختلفة ونشر الوعي، بموجب قرار صادر من الوزارة.

ووجه وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم المكلف أبوبكر محمد نور محجوب في اجتماع موسع أمس بتكوين فرق عمل لمتابعة وحصر المعلومات ونشر الوعي بالمرض خاصة في الأسواق والمناطق المختلفة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمحليات السبع.

وأكد الاجتماع أهمية إدارة حماية المستهلك في متابعة الأسواق وعمليات العرض والبيع وتنظيم الأسواق، وعلى أهمية الخدمات الواجب تقديمها بالمناطق المستهدفة والتبليع الفوري لأي حالات اشتباه للغرفة المركزية والعمل على فتح الممرات والشوارع بالأسواق.

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