علماء السودان: “كورونا” تنبيه للناس حتى لا يتمادوا في الباطل

الخرطوم: السوداني

قال رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح، ‘ن فيروس “كورونا” بلاء ليس له أسباب مادية معروفة، وهو مرض جديد لم يظهر من قبل.

وأكد صالح بحسب “وكالة السودان للأنباء” أن أي مرض يعم وينتشر يسمى بالطاعون، وأضاف”البلاء الذي نزل هو (الطاعون)، وهذا المرض لم تعرفه الأمم السابقة، وهو تنبيه للناس حتى لا يتمادوا في الباطل”.

ودعا صالح، قادة المسلمين ومجلس الوزراء إلى توجيه الأمة والدعاة والعلماء إلى التضرع والتوسل إلى الله، وأن يقنتوا في الصلوات لرفع البلاء والوباء والغلاء عن البلاد.

وأوضح أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار بحسب دراسات علمية تعمل على التخلص من فيروس كورونا الجديد.

مرتبط