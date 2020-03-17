صيدلي: ارتفاع الكمامات سببه الاحتكار والطلب العالي

الخرطوم : عبيـــرجعفر

حمل طبيب صيدلي محمد صالح عشميق لـ(السوداني ) أمس ، سياسة الاحتكار والطلب العالي مسؤولية ارتفاع أسعار الكمامات بالصيدليات.

ووصف عشميق لـ(السوداني) أسعار الكمامات بالخرافية وغيرالمعقولة، موضحاً بأن هنالك تبايناً في الأسعار من صيدلية لأخرى وتتراوح من (10-250) جنيهاً.

وقال إن الأجانب بدأوا في تهريبها إلى مصر والصين خلال الفترة الماضية قبل ظهور الفيروس مما أدى لارتفاع أسعارها ، وأشار إلى أنها تدخل للسوق السوداني عبر تجار الجملة وشركات أدوات طبية وأفراد.

وأوضح بأن هنالك أنواعاً مختلفة من الكمامات ، لافتاً إلى أن الكمامات المطروحة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات الطبية لدخولها بطريقة عشوائية ومع ظهور أزمة الكمامات ، مضيفاً في حالة عدم وجود كمامة للنساء يمكن أن تضع ما تغطي به رأسها فهي كافية جداً

وطالب المواطنين بالالتزام بارشادات وزارة الصحة وتجنب مناطق الازدحام ، وقال عشميق إن هنالك مبادرة من صيادلة سودانيين لتصنيع المطهرات محلياً فمنها توزع مجاناً وأخرى بأسعار زهيدة.

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