صيادلة : ندرة الدواء ضاعفت ظاهرة تجارة الشنطة

الخرطوم: بلة الصديق

كشفت جولة (السوداني) بصيدليات الخرطوم عن انعدام عدد كبير من أصناف الدواء ابرزها دربات الملح وأدوية الضغط والسكري والحقن المدررة و غيرها من الأدوية المنقذة للحياة.

وقال الصيدلي د. محمد الزبير لـ(السوداني) إن بعض شركات الدواء أوقفت العمل في السودان نسبة لعدم استقرار سعر الدولار ، وان انعدام الدواء في الشركات ساعد على ظهور تجار الشنطة وهم تجار السوق الأسود مما أجبر الصيدليات على الشراء منهم ليتسنى لها توفير الدواء للمواطن ، ونوه لاستفحال الأزمة و انعدام الرقابة على الشركات والصيدليات.

وأشار صيدلي فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني)الى ان مجلس الادوية و السموم يحديد سعر الدولار لشركات الدواء بمبلغ 47 جنيهاً للدولار مما ادى لتوقف جميع الشركات عن البيع للصيدليات الى حين مصادقة المجلس على زيادات جديدة في الاسعار وتوقع تطبيق زيادات بنسبة 100%

وقال الصيدلي د. أحمد بهاء الدين لـ( السوداني ) إن الازمة ليست في الأسعار إنما في انعدام الدواء نفسه منبهاً لعجزالصيدليات على تلبية احتياجات المرضى .

ولفت صيدلي بشارع الحوادث بالخرطوم لـ (السوداني ) لانعدام أدوية الضغط و السكري وعلاجات الأمراض النفسية ودرباتDNS و دربات الملح و السكر بشكل كبير وارتفاع أسعار المتوفر منها ( تباع بالسوق الأسود ) بعيداً عن تسعيرة المجلس.

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