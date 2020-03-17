محللون اقتصاديون يقللون من إنتاجية الذهب

الخرطوم: السوداني

دعا محللون اقتصاديون إلى عدم التعويل كثيراً على إيرادات الذهب وإدخالها في الموازنة العامة مشيرين إلى الانخفاض الكبير في إنتاجه في السنوات الأخيرة ولا يرقى إلى تصنيفه كإنتاج صناعي.

ويقول مراقبون للشأن الاقتصادي إن ما يحدث الآن في قطاع الذهب استنزاف للمناجم بدليل أن الشركات تغادر السوق مدركة أنه لا توجد أحجام إنتاج صناعي في السودان، وأن تلك الاحتياطات التي كانت تستخدم بنشاط من قبل النظام السابق قد تم استهلاكها قبل عام 2017. ويضيف المراقبون بأنه من الصعب أن تجد المشاريع الاستثمارية الكبيرة مستثمراً لها في تعدين الذهب لجهة أنه يصعب التنبؤ بحجم الإنتاج، مستشهدين بمشروع المربع 14 الذي لم يتمكن من استقطاب الأموال لأغراض التطوير لأكثر من عامين.

ودعا الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالذهب وتعدينه مشيراً إلى أن ضبط قطاع التعدين يتطلب التعامل بحسم.

واعتبر محلل اقتصادي الحديث عن وجود احتياطيات كبيرة للسودان من الذهب أمر مبالغ فيه مشيراً إلى أن النظام السابق استغل فكرة “ذهب السودان” كأداة لجذب أموال الاستثمار.

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